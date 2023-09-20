Учитель из Башкирии, отправившийся на СВО, совершил подвиг и получил медаль Суворова

До этого Ильдар работал педагогом-организатором в молодёжном объединении «Ровесник» города Сибая. За время службы мужчина совершил героический поступок и был удостоен высокой награды.

Также отличился в ходе боевых действий стерлитамаковец Алексей Катков. За смелость и отвагу он был представлен к ордену Мужества и получил краткосрочный отпуск домой. Алексей - профессиональный военный, отдавший служению Родине двадцать лет. Сейчас он - отец троих детей и боец СВО, морской пехотинец. Награды стерлитамаковец удостоен за оборону населённого пункта Работино. Двадцать один день наши морские пехотинцы удерживали свои позиции под этим посёлком и не сдали территорию врагу.

Всё о поступлении на службу по контракту можно узнать по номерам: 117; 122; 8 (347) 218-19-19; 8 (347) 248-29-31.

А также в ближайшем офисе МФЦ «Мои документы» или в пункте отбора военного комиссариата в Уфе по адресу Революционная, 156.

Заявки принимаются и через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot , официальный сайт https://башбат.рф.

Получить информацию в Стерлитамаке можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источники: "Горобзор", телеканал БСТ, социальные сети.