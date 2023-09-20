В Башкирии идёт акция для спасения ребёнка

Здесь организовали недельную акцию «Подари жизнь» в поддержку двухлетнего Гордея Иванова. Мальчик болен раком, шанс на выздоровление дают в Израиле. На лечение нужны средства.

В эту субботу, 23 сентября, в 1-м лицее им. В.И.Куликова (пр. Октября, 16 а) состоится финал акции – благотворительная ярмарка.

– Товары на ярмарке будут доступные, недорогие: выпечка, канцтовары, сладости, – говорят учителя. – Мы предлагаем школам города присоединиться к акции. Для этого можно прийти к нам на ярмарку, или устроить ярмарку у себя, или провести флешмоб помощи – помочь средствами маме малыша.

Участвовать в добром деле может каждый из нас. Пусть Гордей выздоровеет!