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20 Сентября , 09:55

В Башкирии идёт акция для спасения ребёнка

«Нет счастья ни для кого, пока есть несчастие рядом», – эти слова академика Д.С.Лихачёва стали руководством к действию для педагогов лицея № 1 г.Стерлитамака.

В Башкирии идёт акция для спасения ребёнка
В Башкирии идёт акция для спасения ребёнка

Здесь организовали недельную акцию «Подари жизнь» в поддержку двухлетнего Гордея Иванова. Мальчик болен раком, шанс на выздоровление дают в Израиле. На лечение нужны средства.  

В эту субботу, 23 сентября, в 1-м лицее им. В.И.Куликова (пр. Октября, 16 а) состоится финал акции – благотворительная ярмарка.

– Товары на ярмарке будут доступные, недорогие: выпечка, канцтовары, сладости, – говорят учителя. – Мы предлагаем школам города присоединиться к акции. Для этого можно прийти к нам на ярмарку, или устроить ярмарку у себя, или провести флешмоб помощи – помочь средствами маме малыша.

Участвовать в добром деле может каждый из нас. Пусть Гордей выздоровеет!

Автор:Екатерина Яковлева
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