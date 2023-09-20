В Башкирии пенсионерка отсудила у предпринимателя более 20 тысяч рублей за неработающий чайник со свистком

Новенький чайник со свистком отказался дома работать. Владелец торговой точки не вернул покупательнице деньги и обвинил её в том, что чайник она сломала сама. Помогли горожанке сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Вместе они составили претензию и женщина обратилась с иском в суд. Суд принял решение в пользу истицы. А предпринимателю придётся выплатить деньги за чайник, возместить 15 000 рублей за экспертизу и заплатить штраф в размере 4 800 рублей. Общая сумма - больше 20 000 рублей.

Фото:управление Роспотребнадзора по РБ