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20 Сентября , 15:08

В Башкирии пенсионерка отсудила у предпринимателя более 20 тысяч рублей за неработающий чайник со свистком

Пожилая жительница города Октябрьского сделала неудачную покупку.

В Башкирии пенсионерка отсудила у предпринимателя более 20 тысяч рублей за неработающий чайник со свистком
В Башкирии пенсионерка отсудила у предпринимателя более 20 тысяч рублей за неработающий чайник со свистком

Новенький чайник со свистком отказался дома работать. Владелец торговой точки не вернул покупательнице деньги и обвинил её в том, что чайник она сломала сама. Помогли горожанке сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Вместе они составили претензию и женщина обратилась с иском в суд. Суд принял решение в пользу истицы. А предпринимателю придётся выплатить  деньги за чайник, возместить 15 000 рублей за  экспертизу и заплатить штраф в размере 4 800 рублей. Общая сумма - больше 20 000 рублей.

Фото:управление Роспотребнадзора по РБ

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"Стерлитамакский рабочий"

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