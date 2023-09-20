В Башкирии ребёнка спас пожарный извещатель

Дознователями было зафиксировано, что в данной квартире проживала многодетная семья. В моменте возгорания в доме спал 10-летний мальчик, который и ощутил запах гари. Когда пожарный извещатель включился, ребёнок не растерялся, быстро оделся и выбежал из квартиры.

Был повреждён кухонный гарнитур площадью 4 квадратных метра. Пожарным удалось быстро потушить огонь. Пострадавших нет.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/law/2023-09-20/v-ufe-10-letnego-malchika-spas-pozharnyy-izveschatel-3447185

Фото МЧС России