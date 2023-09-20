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20 Сентября , 09:20

В Башкирии во время пожара в одной из стерлитамакских пятиэтажек спасены двое детей и четверо взрослых

Это случилось на улице Худайбердина

В Башкирии во время пожара в одной из стерлитамакских пятиэтажек спасены двое детей и четверо взрослых
В Башкирии во время пожара в одной из стерлитамакских пятиэтажек спасены двое детей и четверо взрослых

Во время пожара в одной из стерлитамакских пятиэтажек эвакуированы двое детей и четверо взрослых. Это случилось на улице Худайбердина. К сожалению, есть погибший. Это 61-летний мужчина. Идёт выяснение причин возгорания.

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