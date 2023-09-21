«Победа будет за нами»: бойца из Башкирии наградили Орденом Мужества

Позывной бойца - Абзый, он из Кармаскалинского района. На территории СВО находится почти год, а до этого занимался своим бизнесом. Недавно герой побывал дома в отпуске и впервые увидел своего 11-месячного внука.

"Настроение боевое, победа будет за нами», — сказал он во время общения с журналистами.

Желающим служить по контракту всю необходимую информацию можно узнать по номерам 117, 122, 8 (347) 218-19-19, 8 (347) 248-29-31. Заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт башбат.рф.

Получить информацию о службе по контракту в Стерлитамаке можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Источник: Горобзор