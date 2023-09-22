+15 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
22 Сентября , 19:16

Глава Башкирии на XXVII Форуме современной журналистики «Вся Россия» прокомментировал случай с военнослужащим с гранатой

Сегодня, 22 сентября, Радий Хабиров стал участником XXVII Форума современной журналистики «Вся Россия», который проходит в Сочи. Глава Башкирии также принял в участие в пресс-конференции, посвященной теме «Башкортостан на СВО: «Своих не бросаем».

Модератором встречи выступил Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который напомнил Радию Хабирову о недавнем чрезвычайном случае, произошедшем в Башкирии: бывший военнослужащий угрожал взорвать гранату на трассе, если не поговорит личной с руководителем региона.  Тогда глава срочно выехал на место происшествия.

Мужчину арестовали в СИЗО, но спустя несколько недель он покончил с собой.

Радий Хабиров отметил, что для него было важно сохранить жизнь человека, так как это тот дар, который нельзя вернуть. Но в то же время нельзя отворачиваться от тех военных, которые оступились.

- У Ильдара ситуация была сложнее, у него будто был сломан внутренний мир, - сказал руководитель региона, который до конца пытался понять солдата, а также помочь в этой сложной ситуации его семье.

- Для меня Ильдар остаётся солдатом, заблудившимся, но всё же солдатом, - добавил он.

 

 

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
8 Сентября , 12:37
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Новости
19 Сентября , 11:10
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика