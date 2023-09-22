Глава Башкирии на XXVII Форуме современной журналистики «Вся Россия» прокомментировал случай с военнослужащим с гранатой

Модератором встречи выступил Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который напомнил Радию Хабирову о недавнем чрезвычайном случае, произошедшем в Башкирии: бывший военнослужащий угрожал взорвать гранату на трассе, если не поговорит личной с руководителем региона. Тогда глава срочно выехал на место происшествия.

Мужчину арестовали в СИЗО, но спустя несколько недель он покончил с собой.

Радий Хабиров отметил, что для него было важно сохранить жизнь человека, так как это тот дар, который нельзя вернуть. Но в то же время нельзя отворачиваться от тех военных, которые оступились.

- У Ильдара ситуация была сложнее, у него будто был сломан внутренний мир, - сказал руководитель региона, который до конца пытался понять солдата, а также помочь в этой сложной ситуации его семье.

- Для меня Ильдар остаётся солдатом, заблудившимся, но всё же солдатом, - добавил он.