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22 Сентября , 16:19

Глава Башкортостана наградил военных корреспондентов

Награждение прошло на XXVII форуме «Вся Россия-2023» в Сочи.

Глава Башкортостана наградил военных корреспондентов
Глава Башкортостана наградил военных корреспондентов

Награждение прошло на XXVII форуме «Вся Россия-2023» в Сочи.

Высокие награды – ордена и медали легендарного генерала М.Шаймуратова – вручены журналистам федеральных и республиканских СМИ.

Ордена генерала Шаймуратова вручены спецкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, корреспонденту Мультимедийного информационного центра «Известия» Эмилю Тимашеву, корреспонденту «Первого канала» Дмитрию Толмачёву.

Медалями награждены сорудники ТРК «Башкортостан» Рафик Ахметшин и Ильяс Батыргариев, а также корреспондент «Башинформа» Эдуард Кускарбеков.

Фото: https://resbash.ru/

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