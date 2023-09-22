Глава Башкортостана наградил военных корреспондентов

Награждение прошло на XXVII форуме «Вся Россия-2023» в Сочи.
Высокие награды – ордена и медали легендарного генерала М.Шаймуратова – вручены журналистам федеральных и республиканских СМИ.
Ордена генерала Шаймуратова вручены спецкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, корреспонденту Мультимедийного информационного центра «Известия» Эмилю Тимашеву, корреспонденту «Первого канала» Дмитрию Толмачёву.
Медалями награждены сорудники ТРК «Башкортостан» Рафик Ахметшин и Ильяс Батыргариев, а также корреспондент «Башинформа» Эдуард Кускарбеков.
Фото: https://resbash.ru/