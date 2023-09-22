Социальная сфера Стерлитамака

На днях состоялась пресс-конференция с заместителем главы администрации М.В.Григорьевым, который курирует социальный блок – здравоохранение, образование, спорт, органы опеки, культуру.

О школах и детсадах

Первый вопрос затронул проблему строительства новых школ и детских садов.

Михаил Васильевич ответил, что в данное время в рамках концессионного соглашения одобрено строительство школы в Прибрежном микрорайоне на тысячу мест с бассейном. В перспективе – строительство детского сада вэтом микрорайоне. Проектная документация уже готова. И детского сада в Западном микрорайоне на 190 мест. Сейчас идёт проектирование.

Михаил Васильевич отметил, что в этом году по федеральной программе капитального ремонта завершился ремонт школ №№ 29, 30 и 19.

В 2024 году по этой же программе будут отремонтированы школы №№ 1, 2, 16, 17 и один из корпусов лицея № 1.

Полным ходом идёт реконструкция гимназии № 1. В новых корпусах будут размещены спортивные залы (один из них− для борьбы), лыжная база, помещения для занятий по дополнительному образованию. А в отдельном корпусе – детский сад.

В 2024 году сюда пойдут учиться более 700 ребят (с 1-го по 5-е классы) и 180 детей в группу продлённого дня и детский сад.

Новые правила ЕГЭ

Был задан вопрос об изменениях правил ЕГЭ и ОГЭ.

М.В.Григорьев объяснил, что поправки незначительные. Выпускники 2023 года, а также прошлых лет смогут поменять предметы, которые выбрали для экзаменов.

Одиннадцатиклассникам можно поменять уровень сложности математики – с базового на профильный и наоборот. Все выпускники, в том числе прошлых лет, смогут изменить свой выбор, подав в государственную экзаменационную комиссию заявление с новым перечнемпредметов.

Выпускники прошлых лет смогут сдавать ЕГЭ только в резервные сроки основного экзаменационного периода.

Также установили новую дополнительную дату для проведения итогового сочинения, которое является допуском одиннадцатиклассников к ЕГЭ. Она перенесена с первого дня рабочей недели мая на вторую среду апреля.

Сроки обработки и проверки работ по информатике сократились с четырёх до двух календарных дней.

Кадры решают всё

Многих горожан волнует проблема обеспечения городских поликлиник медицинскими кадрами.

Михаил Васильевич напомнил, что в 1998 году в школе № 1 открылись медицинские классы. Постепенно сложилась преемственность обучения: школа – Стерлитамакский медицинский колледж.

В этом году школа № 1 выиграла на конкурсе проектов инициативного бюджетирования грант – 2 миллиона рублей. И сейчас решается вопрос о подписании пятистороннего соглашения между Башкирским государственным медицинским университетом, администрацией города Стерлитамака, школой № 1, Стерлитамакским медицинским колледжем и городской больницей № 1 о создании кластера.

Главврач городской клинической больницы № 1 Ильшат Иншарович Яппаров выступил с предложением открыть медицинские классы в школе № 32. Кроме того, он съездил в медицинский вуз Оренбурга, где заключил договор о направлении молодых специалистов в Стерлитамак.

Двадцать пять студентов, окончивших Стерлитамакский медицинский колледж, получили целевые направления на обучение в медицинских вузах.

В этом году по поручению главы администрации Стерлитамака Рустема Фаритовича Газизова реализуется муниципальная программа, благодаря которой медицинские работники обеспечиваются жильём и определёнными выплатами.

Советники директоров

Был задан вопрос о полномочиях советников директоров и сфере их деятельности.

Михаил Васильевич рассказал, что главная цель советника директора – активное привлечение школьников во внеурочную жизнь: походы в кино, театры, музеи, стадионы, а также участие в детских и юношеских организациях. Например, в «Движении Первых». То есть советник – специалист, который напрямую контактирует со школьниками. Причём не только с коллективом в целом, но и персонально с каждым из них.

Объективная история

На вопрос, какие идеи и принципы легли в основу нового учебника истории и преподавания этого предмета, Михаил Васильевич ответил, что новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания и уважения прошлого нашей Родины.

Единые учебники – это важный этап изменения системы образования.

Спортивный календарь

Говоря о крупных спортивных мероприятиях, Михаил Васильевич отметил, что 30 сентября состоится открытое первенство Стерлитамака по мотоспорту и закрытие мотосезона. 7 октября – ПФО по дзюдо.

17 октября стартует Кубок Евразии (Eurasia Cup) по стилевому карате.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова