В Стерлитамаке прошло награждение ко Дню машиностроителя

Накануне Дня машиностроителя в администрации города состоялось торжественное награждение лучших работников отрасли.

К работникам предприятий обратился глава администрации города Рустем Газизов:

– В преддверии вашего праздника хочу вас поблагодарить за профессионализм, преданность той отрасли, которую вы выбрали. Машиностроители города всегда славились своим трудом, стремлением добиваться высоких результатов. Сегодня вы идёте в ногу со временем, не только осваиваете новые технологии, но и работаете над важными направлениями, таких, как гособоронзаказ и импортозамещение, над всеми теми трендами и тенденциями, которые нам диктуют время, геополитическая ситуация. Радует, что возрождается былая мощь машиностроения Стерлитамака, являющегося не только городом большой химии, но и серьёзной машиностроительной отрасли. Желаю вам профессиональных и жизненных успехов, крепкого здоровья, счастья в ваших домах, поддержки родных и близких.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство почётными грамотами Министерства промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, почётными грамотами и благодарственными письмами администрации и СоветаГО г.Стерлитамак награждены сотрудники ООО «Концерн Инмаш», АО «Вагоноремонтный завод» и АО «Красный пролетарий».

Среди награждённых – представители различных профессий: шлифовщик, фрезеровщик, зуборезчик, слесарь-ремонтник и слесарь механосборочных работ, бухгалтер, электрогазосварщик, токарь, машинист крана, уборщик производственных помещений, испытатель двигателей и инженерно-технические работники.

Фото Эльвиры Рахимовой.