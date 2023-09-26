В Башкирии продолжается помощь бойцам спецоперации от неравнодушных людей
В стерлитамакском торговом центре «Аструм» практически готова новая партия маскировочных сетей
В Башкирии продолжается помощь бойцам спецоперации от неравнодушных людей
И пенсионеры, и молодые люди, которые приходят сюда поработать, прекрасно понимают, как необходима маскировка на фронте. На этом снимке – студенты строительного колледжа. Они уже не первый раз участвуют в этом важном деле.
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