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26 Сентября , 11:30

В Стерлитамаке готовят очередной гуманитарный конвой в зону СВО

В середине октября из Стерлитамака отправится очередной гуманитарный конвой в зону СВО.

В Стерлитамаке готовят очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят очередной гуманитарный конвой в зону СВО

Приём личных посылок для наших военнослужащих будет осуществляться  с 5 по 12 октября на базе ВПО "Отечество" (ул. Шаймуратова, 4)  .

✅Требования к посылкам:

- одна посылка весом не более 5-7 кг,
- приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (по образцу),
- не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.

Посылка будет запакована на месте в присутствии родственника.

📋График приёма: в будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед).
Контактный номер ответственного лица: 89874862119, Наталья Алексеевна.

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