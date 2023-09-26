В Стерлитамаке готовят очередной гуманитарный конвой в зону СВО

Приём личных посылок для наших военнослужащих будет осуществляться с 5 по 12 октября на базе ВПО "Отечество" (ул. Шаймуратова, 4) .



Требования к посылкам:



- одна посылка весом не более 5-7 кг,

- приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (по образцу),

- не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.



Посылка будет запакована на месте в присутствии родственника.



График приёма: в будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед).

Контактный номер ответственного лица: 89874862119, Наталья Алексеевна.