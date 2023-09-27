На передовой добрых дел: в Уфе чествовали волонтеров штаба им. М. Шаймуратова

Благодарственные письма из рук руководителя администрации Главы Республики Башкортостан Максима Забелина, руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслана Насретдинова, а также депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, председателя Координационного совета Волонтерского штаба им. М.М. Шаймуратова в Республике Башкортостан Рустама Ишмухаметова получили герои добрых дел.

Ровно года назад по поручению Главы Республики Башкортостан, Секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Радия Хабирова в Башкортостане был создан Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, основная задача которого - оказывать максимальную поддержку родственникам, семьям жителей Башкортостана, участвующим в специальной военной операции.

Со словами благодарности от имени Главы региона Радия Хабирова к присутствующим обратился Максим Забелин. Также он отметил, что, несмотря на трудности, волонтеры продолжают каждый день совершать подвиг, обеспечивают в республике надежный тыл для членов семей наших героев, которые находятся на передовой и выполняют боевые задания.

- Ваша работа действительно важна. Выслушать, поговорить, оказать внимание семьям, у которых мужья и отцы находятся в зоне специальной военной операции. Они не брошены, они с нами и мы им помогаем, - обратился к присутствующим руководитель Администрации Главы Башкортостана Максим Забелин. - Уже более года работают наши волонтеры, более года работает Штаб имени Героя России Минигали Шаймуратова. Оценки только положительные, мы видим вашу работу не просто по каким-то отчетам, а по реальным делам. Уже 96 гуманитарных конвоев отправлено на территорию СВО. Это грузы не только для наших бойцов. Это грузы для жителей тех территорий, которые стремятся к миру, - добавил спикер.

Сегодня волонтерский штаб объединяет более двух тысяч неравнодушных людей со всей республики, но желающих, помочь участникам специальной военной операции, их родным и близким становится все больше.

- Есть свои сложности, которые являются рабочим процессом, они решаются оперативно, благодаря руководству, поддержке регионального отделения партии «Единая России». Это те рабочие вопросы, которые возникают всегда. Мы видим, что членами волонтерского движения у нас являются состоявшиеся личности, взрослые руководители наших предприятий, но и самое важное, что участвует наша партийная молодежь, - отметил Максим Забелин.

Также с 26 сентября 2022 года организована деятельность 63 местных штабов на базе местных отделений Партии и Региональный колл-центр (Горячая линия) на базе Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». За истекший год на «горячую линию» волонтерского штаба поступило более 12 тысяч звонков, отработано более 6 тысяч заявок. Налажено взаимодействие со всеми органами исполнительной власти, некоммерческим сектором и предпринимательским сообществом.

Как отмечает руководитель Регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов, несмотря на политические или партийные предпочтения Штаб имени Героя России Минигали Шаймуратова стал объединяющей площадкой.

- Самая главная задача, которую выполнил волонтерский штаб им. М.Шаймуратова – это консолидация всех жителей нашей республики. Потому что жители республики, и общественные предприятия, и организации – они все объединились в рамках решения одной задачи, - говорит Руслан Насретдинов. - Характер обращений, которые поступают в колл-центр, менялся каждые 2 месяца. Если в первое время обращения были юридического характера, то потом это были уже обращения в рамках какой-либо помощи: наши волонтеры-шаймуратовцы помогали убраться по дому, принести продукты из магазина, кололи дрова – это колоссальный объем помощи. И стоит отметить, что в непродолжительный период времени сами семьи участников СВО стали волонтерами и стали помогать, - добавил он.

Сегодня благодарственные письма были вручены порядка 50 волонтерам, которые на протяжении 12 месяцев активно трудились и поддерживали семьи наших героев.

- Я сам ездил на Донбасс, в Мариуполь, оказывал волонтерскую адресную помощь, потому что 50 процентов победы – это надежный тыл, - делится волонтер штаба Эрик Гимазетдинов. - Необходимо не забывать о семьях мобилизованных – матерях, женах, дочерях, сыновьях. Волонтер должен быть ответственным человеком, с чувством сострадания, готовый всегда прийти на помощь.