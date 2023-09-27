В Стерлитамаке состоялась спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций Башкирии

- Мы развиваем студенческий спорт в республике и в Приволжском федеральном округе. Сегодня состоялось открытие нашей комплексной спартакиады, которая будет проводиться в течение 2023-2024 учебного года в 4 этапа. Первый этап проходит внутри учебных заведений, после этого сборные команды выступают в первенствах районов и городов, победители которых участвуют в третьем этапе, то есть в республиканских соревнованиях. На четвертом этапе победители отправляются на всероссийские соревнования, - пояснил Мидхат Мусакаев, директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса ипредседатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по Республике Башкортостан.

Всего спартакиада включает в себя 16 видов спорта: волейбол, футбол, плавание, гиревой спорте, куреш, шахматы, борьба на поясах и т.д.

Сегодня юноши и девушки проявляли себя в осеннем легкоатлетическом кроссе на дистанциях 500, 1000, 2000 и 3000 метров.

Фото Эльвиры Рахимовой.