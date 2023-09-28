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28 Сентября , 11:05

Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии

Миляуша Закирова из Бирска по профессии - учитель математики, до увлечения бисероплетением работала в банковской сфере, но сейчас  занимается только творчеством.

Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии

Девушка не только мастерит украшения из бисера, но и создаёт  уникальные схемы бисероплетения,  делится опытом с рукодельницами - из Башкирии, других регионов  России,  и даже других  стран мира.

Миляуша увлекалась поделками из бисера с детства, но полностью погрузиться в творчество удалось только в декретном отпуске. А после отпуска хобби стало основным видом деятельности, на бывшую работу мастерица уже не вернулась. Она получила статус самозанятой и зарабатывает на своем творчестве. 

Миляуша создает собственные уникальные схемы бисероплетения, так как в процессе творчества выяснилось, что  авторов схем плетения мало.

Люди с удовольствием покупают  украшения ручной работы. Кроме того, рукодельница даёт в интернете  мастер-классы (платные и бесплатные). Среди тех, кто учится этому мастерству по её по примеру  – девушки из разных уголков России, СНГ, Китая, США, Швейцарии и других стран.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: личный архив Миляуши Закировой.
 
 
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии
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