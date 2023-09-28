Девушки из разных стран учатся бисероплетению у мастерицы из Башкирии

Девушка не только мастерит украшения из бисера, но и создаёт уникальные схемы бисероплетения, делится опытом с рукодельницами - из Башкирии, других регионов России, и даже других стран мира.

Миляуша увлекалась поделками из бисера с детства, но полностью погрузиться в творчество удалось только в декретном отпуске. А после отпуска хобби стало основным видом деятельности, на бывшую работу мастерица уже не вернулась. Она получила статус самозанятой и зарабатывает на своем творчестве.

Миляуша создает собственные уникальные схемы бисероплетения, так как в процессе творчества выяснилось, что авторов схем плетения мало.

Люди с удовольствием покупают украшения ручной работы. Кроме того, рукодельница даёт в интернете мастер-классы (платные и бесплатные). Среди тех, кто учится этому мастерству по её по примеру – девушки из разных уголков России, СНГ, Китая, США, Швейцарии и других стран.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"