Из Стерлитамака отправился очередной гумконвой в зону СВО

Как рассказал нам директор комплекса Ильфат Нигматуллин, это уже третья подобная акция. И самая крупная из трёх партий. 440 сетей общей площадью в 2640 квадратных метров отправили в этот день на передовые позиции наших войск. А всего силами добровольцев здесь изготовлено сетей, более чем на семь тысяч квадратных метров на сумму более полутора миллионов рублей. Ещё одна особенность этого конвоя в том, что он полностью собран на пожертвования верующих православных и мусульман города.

В течение нескольких недель пенсионеры, рабочие, служащие, студенты колледжей и других учреждений приходили сюда в свободное время, часами разрезали на полоски заранее приобретённые маскировочные ткани и вшивали их в сети.

– Эти сетки мы доставим на передовую по четырём направлениям фронта, – сказал в эксклюзивном интервью руководитель ООО «Союз «Набат» Ильдус Маняпов. – В Луганскую, Донецкую народные республики, в Запорожье и Херсонскую область. Определённого адреса доставки нет: и для контрактников, и для мобилизованных, и в башкирские батальоны…

О том, что маскировочные сети на сегодня один из самых востребованных вещей на передовой говорил и заместитель главы администрации по связям с общественностью Павел Шорохов. «Этот проект объединил людей разных национальностей, верований, возрастов и социальных групп, – сказал, в частности Павел Николаевич в своём приветственном обращении к создателям и участникам гуманитарного конвоя. – Эти сети уже спасли не один десяток жизней наших парней на передовой. Сейчас мы готовим новый гумконвой, который планируем отправить 15 октября. Формируем два «КамАЗа».

Среди участников акции был и один из заместителей директора торгового комплекса, который добровольцем ушёл на фронт. Поблагодарив всех, кто участвовал в формировании этого конвоя, он также высоко отозвался о маскировочных сетях, как об одном из самых необходимых средств защиты на передовой.

По традиции благочинный Стерлитамакского округа Уфимской епархии отец Павел и имам-хатыб мечети «Мухаммадсалим» Рустам благословили груз в дальний путь.

Фото Эльвиры Рахимовой.