В Башкирии спасатели освободили застрявших между гаражами щенков

К счастью для щенков, их жалобное поскуливание услышал хозяин гаража. Он вышел на улицу и обнаружил застрявшего между соседними ангарами малыша. Сначала мужчина сам попытался помочь, но животное застряло крепко. Ничего не оставалось, кроме как обратиться к спасателям.

Сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с помощью гидравлического инструмента раздвинули гаражи и освободили щенка. И тут оказалось, что застрявших было двое. Спасатели освободили и второго "пленника".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:УГЗ по Уфе.