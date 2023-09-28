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28 Сентября , 16:44

В Башкирии спасатели освободили застрявших между гаражами щенков

Малыши попали в беду в одном из гаражных массивов в Уфе. 

В Башкирии спасатели освободили застрявших между гаражами щенков
В Башкирии спасатели освободили застрявших между гаражами щенков

 К счастью для щенков, их жалобное поскуливание услышал хозяин гаража. Он вышел на улицу и обнаружил застрявшего между соседними ангарами малыша. Сначала мужчина сам попытался помочь,  но животное застряло крепко. Ничего не оставалось, кроме как обратиться к спасателям.

Сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы с помощью  гидравлического инструмента раздвинули гаражи и освободили щенка. И тут оказалось, что застрявших было двое. Спасатели освободили и второго "пленника".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:УГЗ по Уфе.

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