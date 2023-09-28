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28 Сентября , 18:00

В России пройдет Большая учительская неделя

С 1 по 9 октября пройдут мероприятия Большой учительской недели, которые охватят все регионы страны.

 В эти дни будут подведены итоги Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России», пройдет финал конкурса «Мастер года России», пленарное заседание в рамках Форума учителей сельских школ, презентация семи участников финала первого шоу для педагогов «Классная тема» на телеканале «Россия 1».


Указом Президента 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника, миссия которого признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя, одной из ключевых задач национального проекта «Образование». Благодаря нацпроекту педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических вузов педагогических технопарков «Кванториум».

Возможность профессионального роста не только повышает качество преподавания, но и позволяет самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества. Для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для всех тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, создан портал БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ, где собрано более 170 учебных заведений со всей страны.

Из них 34 вуза – профильно педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения.

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