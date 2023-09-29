Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»

Участие в конкурсе приняли 200 семей. В числе финалистов - семья Мухтаровых. Глава семьи - Наиль Флюрович служит в МЧС России по РБ, он - начальник 54 пожарно-спасательной части (непосредственно принимает участие в тушении пожаров и спасении людей). Его супруга - Эльвира Рафиковна работает воспитателем в детском саду № 56.

Дочки - 6-летняя Ясмина и 2-летняя Айлин уже в таком юном возрасте - постоянные участницы различных конкурсов, в которых занимают призовые места. К сожалению, семья не смогла приехать в столицу республики на церемонию награждения, и организаторы конкурса торжественно поздравили финалистов в Стерлитамаке.