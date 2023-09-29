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29 Сентября , 11:30

Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»

В республике завершился  фестиваль социально активных семей  «Бери пример», его провели на средства Фонда грантов Главы республики.

Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»

Участие в конкурсе приняли 200 семей. В числе финалистов - семья Мухтаровых. Глава семьи - Наиль Флюрович служит  в МЧС России по РБ,  он  - начальник 54 пожарно-спасательной части (непосредственно принимает участие в тушении пожаров и спасении людей). Его супруга - Эльвира Рафиковна работает воспитателем в детском саду № 56.

Дочки - 6-летняя Ясмина и 2-летняя  Айлин уже в таком юном возрасте  - постоянные участницы различных конкурсов, в которых занимают призовые места. К сожалению, семья не смогла приехать в столицу республики на церемонию награждения, и организаторы конкурса торжественно поздравили финалистов в Стерлитамаке. 

Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Семья Мухтаровых из Стерлитамака стала финалистом республиканского конкурса социально активных семей «Бери пример»
Автор:Ирина Петрова
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