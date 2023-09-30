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30 Сентября , 18:57

УГНТУ открывает вторую точку кипения в Межвузовском кампусе

В декабре 2023 года в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ свои двери откроет вторая «Точка кипения» УГНТУ – пространство для коллективной работы, уникальный формат взаимодействия студентов с различными профессиональными сообществами, бизнесом и органами власти, позволяющий расширить границы классического образовательного процесса и включить будущих молодых специалистов в решение конкретных задач еще на этапе освоения ими основных образовательных треков.

УГНТУ открывает вторую точку кипения в Межвузовском кампусе
УГНТУ открывает вторую точку кипения в Межвузовском кампусе

 

Как сообщают организаторы, «Точка кипения» – не просто физическое пространство или инфраструктура для совместной работы. Это прежде всего сеть людей, которые занимаются развитием сообществ, решением общих задач, формированием общего поля коммуникации и распространения идей и практик технологического развития.

На данный момент сотрудники УГНТУ проходят обучение для команд, которые хотят открыть свою «Точку кипения». В рамках организованного потока программа курса предполагает формат еженедельных вебинаров с экспертами, дополнительных подборок материалов, шаблонов различных инструментов. Также для организаторов запланированы персональные трекинги от сотрудников команды развития сети «Точек кипения».

После обучения состоится защита концепции новой «Точки кипения». Планируется, что она будет предпринимательской. Ее работа будет направлена на поддержку студенческих проектов, развитие технологического предпринимательства и привлечение инвестирования в лучшие стартапы.

— Для нас особенно важен выход на новый уровень в развитии технологического предпринимательства, важен приток новых идей и проектов, источником которых может послужить студенческое сообщество, — отметил начальник Управления трансфера технологий Сергей Гладких.

«Точки кипения» создаются при поддержке «Платформы НТИ» по поручению Агентства стратегических инициатив (АСИ). Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Автор:Ирина Петрова
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