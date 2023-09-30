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30 Сентября , 13:34

В Стерлитамаке прошел общегородской субботник

30 сентября жители Стерлитамака приняли участие в общегородском субботнике. 

В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник

140 сотрудников МУП «СтерлитамакВодоКанал» привели в порядок аллею по улице Братская, располагающаяся около домов № 3, 5, 9 и 11. Коллектив собрал опавшую листву и ветки деревьев. 

- Каждый год мы принимаем участие в субботниках. Убираем свои территории, а также закрепленные за нами улицы города, - рассказала Екатерина Галеева, председатель профокма МУП «СтерлитамакВодоКанал».

- Субботник - это нужное и полезное дело. Помогаем городу быть лучше. К тому же субботники всегда проходят весело, - поделился своим мнением Алексей Холявко, начальник водозаборных сооружений. 

 Фото Эльвиры Рахимовой.

 

 

В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
В Стерлитамаке прошел общегородской субботник
Автор:Эльвира Рахимова
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