В Стерлитамаке прошел общегородской субботник

140 сотрудников МУП «СтерлитамакВодоКанал» привели в порядок аллею по улице Братская, располагающаяся около домов № 3, 5, 9 и 11. Коллектив собрал опавшую листву и ветки деревьев.

- Каждый год мы принимаем участие в субботниках. Убираем свои территории, а также закрепленные за нами улицы города, - рассказала Екатерина Галеева, председатель профокма МУП «СтерлитамакВодоКанал».

- Субботник - это нужное и полезное дело. Помогаем городу быть лучше. К тому же субботники всегда проходят весело, - поделился своим мнением Алексей Холявко, начальник водозаборных сооружений.

Фото Эльвиры Рахимовой.