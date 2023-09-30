В Стерлитамаке прошла встреча для семей участников СВО

В субботу, 30 сентября в Городском дворце культуры состоялась встреча руководителей и специалистов служб города и республики с семьями участников специальной военной операции, на которой были затронуты вопросы о мерах социальной поддержки и действующих программах. На мероприятие откликнулись порядка 30-35 представителей различных учреждений. Организаторами встречи стали Центр поддержки участников СВО и членов их семей, комитет Семей воинов отечества РБ при поддержке министерства семьи, труда и социальной защиты и при непосредственном участии представителей администрации города.

Присутствующие члены семей участников спецоперации смогли обратиться со своими вопросами и проблемами к специалистам Стерлитамакского городского отдела судебных приставов, военного комиссариата города и района, Центра социальной поддержки населения города, филиала Республиканского центра занятости населения, отделения фонда пенсионного и социального страхования, Управления ЖХ, отдела образования, городской Клинической больницы, к представителям банков «ВТБ» и «Промсвязьбанк», городских санаториев «Берёзка», «Ольховка»…и других городских и республиканских профильных учреждений.

В ходе беседы поднимались вопросы формирования, доставки и распределения грузов гуманитарных конвоев, сроков пребывания на передовой мобилизованных, льгот и проблем семей военнослужащих, вручения боевых наград… На вопросы отвечали заместитель главы администрации города по связям с общественностью Павел Шорохов, заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Анна Таболина, руководитель инициативной группы «Надёжный тыл Башкортостана», член регионального комитета семей воинов отечества Юлия Халилова, руководитель местного отделения Регионального комитета семей воинов Отечества в г.Стерлитамаке Янина Волочаева, военный комиссар г.Стерлитамака и Стерлитамакского района РБ Рустам Кантимиров. Модератором встречи была руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей по г.Стерлитамак Евгения Долгих.

Для тех, у кого остались вопросы личного характера, не подлежащие огласке, после встречи были организованы консультации со специалистами присутствующих на встрече учреждений.

Фото Ф.Юмагузина