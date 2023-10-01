Школу юных журналистов «Автор» из Башкирии ждут в Москве

«Стерлитамакский рабочий» – единственное муниципальное печатное СМИ республики, ставшее финалистом авторитетного конкурса.

Напомним: «Школа юных журналистов «Автор» – победитель первого грантового конкурса главы администрации Стерлитамака. Это уникальный для нашей республики опыт, пространство для литературного творчества, умного общения и увлекательной профориентации: за прошлый учебный год школьники познакомились с представителями 35 профессий. Под руководством наставников любознательные ребята осваивали жанры интервью и репортажа, азы репортёрской фотосъёмки, информационной грамотности и командной работы. Пятеро воспитанников школы «Автор» стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса «Молодые таланты» в номинации «Юный журналист».

Сегодня школьники на безоплатной основе продолжают учиться журналистике благодаря поддержке городской газеты, Централизованной библиотечной системы и отдела образования.

Впереди – финальные мероприятия конкурса в Москве для руководителя проекта и новые занятия в Стерлитамаке для подростков. Школа «Автор» – это жизненная навигация для учащихся 4-11 классов. Запись на занятия по тел. 8987-61-57-253 (руководитель проекта – журналист, педагог-психолог Екатерина Яковлева).