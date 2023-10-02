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2 Октября , 12:30

В Башкирии спасатели пришли на помощь двум маленьким детям

В беду попали пятилетняя девочка и мальчик, которому  не исполнилось и двух лет. 

В Башкирии спасатели пришли на помощь двум маленьким детям
В Башкирии спасатели пришли на помощь двум маленьким детям

Оба происшествия случились в Уфе. В первом случае малышка нашла дома гайку и надела в качестве кольца  на указательный палец. Родители  снять «украшение» не смогли. Вызванные спасатели при помощи слесарного инструмента перекусили «кольцо».

В другой семье маленький ребёнок играл  в шкафу-купе и  детская ножка застряла между дверями. И в этом случае взрослые ничем не смогли помочь малышу, пока не приехали специалисты, которые осторожно  сняли со шкафа двери, освободили ногу и вытащили мальчика.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ". 

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