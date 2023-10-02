В Башкирии спасатели пришли на помощь двум маленьким детям

Оба происшествия случились в Уфе. В первом случае малышка нашла дома гайку и надела в качестве кольца на указательный палец. Родители снять «украшение» не смогли. Вызванные спасатели при помощи слесарного инструмента перекусили «кольцо».

В другой семье маленький ребёнок играл в шкафу-купе и детская ножка застряла между дверями. И в этом случае взрослые ничем не смогли помочь малышу, пока не приехали специалисты, которые осторожно сняли со шкафа двери, освободили ногу и вытащили мальчика.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".