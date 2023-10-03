На трассе М-7 в Набережных Челнах запретят разворот в сторону Уфы

«Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720. Соответствующие технические средства организации дорожного движения будут установлены в срок до 6 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Решение принято совместно с УГИБДД МВД по РТ по результатам проведенного анализа аварийности, объяснили дорожники. В частности, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» км 1044 (вблизи разворота) в 2022 году произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили ранения.

Источник: ИА "Башинформ"