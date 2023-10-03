+10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
3 Октября , 09:00

На трассе М-7 в Набережных Челнах запретят разворот в сторону Уфы

Разворот в сторону Уфы через разделительную полосу на трассе М-7 «Волга» в Набережных Челнах будет ликвидирован уже с 6 октября 2023 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На трассе М-7 в Набережных Челнах запретят разворот в сторону Уфы
На трассе М-7 в Набережных Челнах запретят разворот в сторону Уфы

«Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720. Соответствующие технические средства организации дорожного движения будут установлены в срок до 6 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Решение принято совместно с УГИБДД МВД по РТ по результатам проведенного анализа аварийности, объяснили дорожники. В частности, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» км 1044 (вблизи разворота) в 2022 году произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили ранения.

Источник: ИА "Башинформ"

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика