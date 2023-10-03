В Стерлитамаке женщине удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Женщина ограничивала себя в еде и занималась физическими упражнениями, что не приводило к ожидаемому результату - вес не снижался.

Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров рассказал, что пациентка за последние пять лет ни разу не наблюдалась у гинеколога, а после прохождения УЗИ малого таза специалисты обнаружили у нее опухоль яичника. К счастью, женщине ещё можно было помочь и её успешно прооперировала бригада врачей больницы.

Врачи напоминают, что подобные овариальные опухоли считаются серьезной проблемой в гинекологии и призывают женщин тщательно следить за своим здоровьем.

Фото: страница ВК Ильшата Яппарова.