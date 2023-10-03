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3 Октября , 11:10

В Стерлитамаке женщине удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Горожанка пришла в больницу с жалобами на ощущение тяжести при дыхании. Она быстро набирала вес и  тщетно пыталась похудеть.

В Стерлитамаке женщине удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости
В Стерлитамаке женщине удалили опухоль яичника с 10 литрами жидкости

Женщина   ограничивала себя в еде и занималась физическими упражнениями, что не приводило к ожидаемому результату - вес не снижался. 

 Главный врач ГКБ № 1  Стерлитамака Ильшат Яппаров рассказал, что пациентка за последние пять лет ни разу не наблюдалась у гинеколога, а после прохождения УЗИ малого таза специалисты обнаружили у нее опухоль яичника. К счастью, женщине ещё можно было помочь и её успешно прооперировала бригада врачей больницы.

Врачи напоминают, что подобные овариальные опухоли считаются серьезной проблемой в гинекологии и призывают женщин тщательно следить за своим здоровьем. 

Фото: страница ВК Ильшата Яппарова.

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