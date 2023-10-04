В Стерлитамаке продолжается Неделя предпринимательства

Со 2-6 октября в Башкирии проходит Неделя предпринимательства, где различные эксперты бесплатно делятся полезной информацией в сфере бизнеса. Данное мероприятие проводится в онлайн и офлайн-форматах в трёх городах республики – Стерлитамаке, Уфе и Бирске.

Сегодня, в Стерлитамаке, состоялся третий день Недели предпринимательства. О мерах господдержки и субсидиях рассказали приглашенные спикеры - заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Ильнур Тактаев и директор Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Вадим Утяшев. Заместитель главы администрации города Стерлитамака Артур Асадуллин в презентационном формате рассказал о развитии малоформатной торговли и рынка наружной рекламы Стерлитамака. Директор филиала центра "Мой бизнес" Татьяна Полушкина обсудила с участниками круглого стола тему социального предпринимательства. Председатель Стерлитамакского местного отделения БРО «Опора России» Светлана Беляева рассказала о маркировке рекламы.

В рамках встречи для самозанятых и предпринимателей организовали мастер-классы по финансовой грамотности, нейросетям для бизнеса и современным подходам в продажах. Состоялись презентации инвест-проектов молодых предпринимателей и открытие Стерлитамакского отделения Ассоциации «Женщины Бизнеса».

Подробнее читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Фото Эльвиры Рахимовой.