В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО

В школе № 30 открыли доску в честь Ташматова Олега, в лицее № 12 увековечили имя Исмагилова Ильнура, в школе № 14 установили мемориальную плиту Калякину Александру, в школе № 4 будут чтить память о выпускнике Загребине Дмитрии, в лицее № 3 - об Игдисамове Эдуарде.

В церемонии, завершившейся возложением цветов, приняли участие глава администрации города Рустем Газизов, военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров, участники общественных организаций «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» и «Союз Афган», родные и близкие, друзья и учителя погибших, а также школьники.

Фото Эльвиры Рахимовой.