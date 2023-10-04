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4 Октября , 20:51

В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО

4 октября в Стерлитамаке прошло торжественное открытие мемориальных досок в память о военнослужащих, павших при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО

В школе № 30 открыли доску в честь Ташматова Олега, в лицее № 12 увековечили имя Исмагилова Ильнура, в школе № 14 установили мемориальную плиту Калякину Александру, в школе № 4 будут чтить память о выпускнике Загребине Дмитрии, в лицее № 3  - об Игдисамове Эдуарде.

В церемонии, завершившейся возложением цветов, приняли участие глава администрации города Рустем Газизов, военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров, участники общественных организаций «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» и «Союз Афган», родные и близкие, друзья и учителя погибших, а также школьники.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
В Стерлитамаке установили памятные доски в честь бойцов СВО
Автор:Эльвира Рахимова
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"Стерлитамакский рабочий"

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