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5 Октября , 16:25

Глава Башкирии оценил наделение Олега Голова полномочиями сенатора России

Радий Хабиров поделился, что эффективная деятельность Олега Евгеньевича в качестве хорошего руководителя Корпорации развития и главы Благовещенского района, убедила всех в том, что он подходит для Совета Федерации.

Глава Башкирии оценил наделение Олега Голова полномочиями сенатора России
Глава Башкирии оценил наделение Олега Голова полномочиями сенатора России

Руководителем региона было отмечено, что все единогласно рекомендовали кандидатуру Олега Голова, который станет партнёром для Башкирии в федеральных органах власти, по мнению Радия Фаритовича.

Он также выразил благодарность депутатам 6 созыва за работу в непростой период. Радий Хабиров полагает, что в данный момент руководство Госсобрания является крепким и надёжным.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-10-05/glava-bashkirii-prokommentiroval-nadelenie-olega-golova-polnomochiyami-senatora-rossii-3466742

Фото: ИА "Башинформ" 

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