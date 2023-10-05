Глава Башкирии оценил наделение Олега Голова полномочиями сенатора России

Руководителем региона было отмечено, что все единогласно рекомендовали кандидатуру Олега Голова, который станет партнёром для Башкирии в федеральных органах власти, по мнению Радия Фаритовича.

Он также выразил благодарность депутатам 6 созыва за работу в непростой период. Радий Хабиров полагает, что в данный момент руководство Госсобрания является крепким и надёжным.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2023-10-05/glava-bashkirii-prokommentiroval-nadelenie-olega-golova-polnomochiyami-senatora-rossii-3466742

Фото: ИА "Башинформ"