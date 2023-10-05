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5 Октября , 11:13

Радий Хабиров объявил о начале перехода к строительству Башкирии 3.0

Заявление прозвучало на первом пленарном заседании Госсобрания республики седьмого созыва.

Радий Хабиров объявил о начале перехода к строительству Башкирии 3.0
Радий Хабиров объявил о начале перехода к строительству Башкирии 3.0

Это означает, что правительство республики в настоящее время  планирует векторы развития региона на период до 2030 года. По мнению Хабирова,  «Пятилетка» этого созыва закончится в 2028 году, следовательно, сейчас  нужно формировать контуры будущей Башкирии - ставить цели и идти к их достижению.

Радий Фаритович предложил Госсобранию  создать  рабочую группу и пообещал учесть предложения этой группы  в работе над стратегическими планами.

"Люди вас знают и уважают. Ваши опыт и  знания будут важными при планировании будущего Башкортостана", - подчеркнул Глава республики.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

 

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