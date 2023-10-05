Радий Хабиров объявил о начале перехода к строительству Башкирии 3.0

Это означает, что правительство республики в настоящее время планирует векторы развития региона на период до 2030 года. По мнению Хабирова, «Пятилетка» этого созыва закончится в 2028 году, следовательно, сейчас нужно формировать контуры будущей Башкирии - ставить цели и идти к их достижению.
Радий Фаритович предложил Госсобранию создать рабочую группу и пообещал учесть предложения этой группы в работе над стратегическими планами.
"Люди вас знают и уважают. Ваши опыт и знания будут важными при планировании будущего Башкортостана", - подчеркнул Глава республики.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: ИА "Башинформ".