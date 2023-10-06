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6 Октября , 13:46

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе сдадут до конца года

Завершается строительство центра, планируется, что объект сдадут уже в декабре этого года. 

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе сдадут до конца года
Центр детской онкологии и гематологии в Уфе сдадут до конца года

По мнению Главы РБ Радия Хабирова, это - жизненно важный объект для детей - самых важных  жителей республики. Первоначально планировалось, что стройка закончится только в 2024 году, но по поручению Главы республики  его сдачу в эксплуатацию ускорили.

По многим параметрам новый объект здравоохранения - уникален. 

Он гарантирует детям с онкологическими, тяжелыми гематологескими заболеваниями, первичными иммунодефицитами все виды    медицинской помощи, включая высокодозную химиотерапию, трасплантацию  костного мозга и стволовых клеток. 

Также в больнице планируется проводить  молекулярно-биологические исследования в педиатрии, уникальным для Башкортостана будет креохранилище.

Ранее из-за отсутствия центра  дети республики  вынуждены были выезжать на лечение в Москву, сейчас эту проблему можно считать решённой. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

 

 

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