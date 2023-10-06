Центр детской онкологии и гематологии в Уфе сдадут до конца года

По мнению Главы РБ Радия Хабирова, это - жизненно важный объект для детей - самых важных жителей республики. Первоначально планировалось, что стройка закончится только в 2024 году, но по поручению Главы республики его сдачу в эксплуатацию ускорили.

По многим параметрам новый объект здравоохранения - уникален.

Он гарантирует детям с онкологическими, тяжелыми гематологескими заболеваниями, первичными иммунодефицитами все виды медицинской помощи, включая высокодозную химиотерапию, трасплантацию костного мозга и стволовых клеток.

Также в больнице планируется проводить молекулярно-биологические исследования в педиатрии, уникальным для Башкортостана будет креохранилище.

Ранее из-за отсутствия центра дети республики вынуждены были выезжать на лечение в Москву, сейчас эту проблему можно считать решённой.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".