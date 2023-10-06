В Башкирии планируют построить турбинный завод стоимостью более 9 млрд рублей

Генеральный директор компании «ЦентрИнжиниринг» Дмитрий Бернгардт представил проект создания в Уфе дочернего предприятия по производству, обслуживанию и ремонту стационарных газотурбинных двигателей. Он отметил, что потенциальный спрос – несколько тысяч изделий для газоперекачивающих агрегатов.

Первую продукцию отечественной разработки планируют выпустить в конце 2024 года. А с 2026 года начнут изготавливать и импортозамещённые детали для зарубежных газотурбинных двигателей.

Общий объём вложений в проект – более 9,1 млрд рублей. На новом производстве создадут порядка 500 новых рабочих мест.

Руководитель региона отметил, что курировать развитие нового производства будет вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев.

– Это очень масштабный проект, который мы будем сопровождать на всех этапах реализации, – подчеркнул Радий Хабиров. – В республике уже есть хорошие компетенции в сфере машиностроения. Однако для набора большого количества специалистов важно уже сегодня начинать сотрудничество с нашими вузами и колледжами по подготовке квалифицированных кадров.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестору также возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры.

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О планах по техническому перевооружению производства запасных частей к замерным установкам для нефтегазовой отрасли рассказал генеральный директор компании «ОЗНА-Измерительные системы» Вильдан Юмагулов.

Речь идёт о модернизации станочного парка, которая позволит повысить производительность предприятия и увеличить выручку на 30 процентов. Вложить в новое оборудование планируют 102 млн рублей и ввести его в эксплуатацию уже в конце 2023 года.

Инвестиционный комитет республики присвоил проекту статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

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Директор швейного предприятия «Дельта» Светлана Кузьмина представила проект создания в Бижбулякском районе комплекса по производству средств индивидуальной защиты для сотрудников промышленных предприятий.

– У нас уже есть несколько швейных производств на территории Башкортостана. В создание новой площадки мы намерены вложить 35 млн рублей, – сообщила Светлана Кузьмина. – Для обучения персонала мы арендовали помещение, где запустили временный швейный участок. На нём уже трудятся 37 человек.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Кроме того, администрация муниципалитета окажет содействие в оформлении земельного участка для будущего производства.

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Проект создания в Октябрьском районе Уфы центра сервисного обслуживания представил директор компании «Азимут» Кирилл Горбунов. Комплекс, который разместят на улице маршала Жукова, будет включать торговый павильон, станцию зарядки электромобилей и зону отдыха для посетителей.

Объём вложений – 100 млн рублей. После запуска сервисного центра в 2026 году в нём будут работать 15 человек.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Глава Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание на важность эстетически привлекательного внешнего вида нового комплекса.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/170907.html