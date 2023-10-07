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7 Октября , 15:36

Глава Башкирии поздравил с днём рождения Владимира Путина

Радий Хабиров подчеркнул большую значимость Владимира Владимировича в жизни страны и её жителей.

Глава Башкирии поздравил с днём рождения Владимира Путина
Глава Башкирии поздравил с днём рождения Владимира Путина

По словам руководителя региона, Путин всегда относился с уважением к каждому региону России. Радий Фаритович напомнил о президентской программе, благодаря которой за 2 года в Башкирии отремонтировали 140 зданий учебных заведений. Владимир Владимирович также оказывает поддержку в сферах экономики и социума. Не раз президент отмечал, что с вхождением в состав России, башкиры взяли на себя важную миссию - защищать внешние рубежи страны. На сегодняшний день они выполняют воинский долг в зоне СВО.

Радий Хабиров отметил, что Башкирия всегда будет опорным регионом страны.

Источник и фото: соцсети Радия Хабарова 

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