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7 Октября , 13:11

Житель Башкирии передал свой автомобиль бойцам СВО

Вадим Бурачинский из Белорецкого района. О его поступке написал в соцсетях глава муниципалитета Андрей Иванюта.

Житель Башкирии передал свой автомобиль бойцам СВО
Житель Башкирии передал свой автомобиль бойцам СВО

По словам руководителя администрации Белорецкого района, Вадим приобрёл новую машину, но старую ему было жалко продавать. Он решил отправить её вместе с гуманитарным конвоем в зону СВО, где свой боевой долг выполняют его родные - дядя и муж двоюродной сестры.

Андрей Иванюта рассказал, что Вадим на хотел, чтобы о нём писали, но сам глава администрации Белорецкого района посчитал, что поступок Андрея является примером мужества для всех.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-10-07/zhitel-bashkirii-otdal-svoy-avtomobil-na-nuzhdy-svo-3467011 

Фото: соцсети Андрея Иванюты 

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