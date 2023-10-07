Житель Башкирии передал свой автомобиль бойцам СВО

По словам руководителя администрации Белорецкого района, Вадим приобрёл новую машину, но старую ему было жалко продавать. Он решил отправить её вместе с гуманитарным конвоем в зону СВО, где свой боевой долг выполняют его родные - дядя и муж двоюродной сестры.

Андрей Иванюта рассказал, что Вадим на хотел, чтобы о нём писали, но сам глава администрации Белорецкого района посчитал, что поступок Андрея является примером мужества для всех.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-10-07/zhitel-bashkirii-otdal-svoy-avtomobil-na-nuzhdy-svo-3467011

Фото: соцсети Андрея Иванюты