В Башкирии спасли несколько заблудившихся грибников

Спасатели, пока были в пути за потерпевшими, пояснили им, как определить и передать свои координаты. Но сложность удачного спасения была в том, что «потеряшки» не стояли на месте, а постоянно перемещались по лесу и присылали новые координаты.

- Могло случится так, что у них бы сел телефон и на последних координатах их бы уже не было, - объяснили в ведомстве.

К счастью, все завершилось благополучно, спасатели вовремя обнаружили пострадавших и вывезли из леса.

Также накануне стало известно, что в с. Вознесенка Дуванского района пропала 70-летняя женщина, которая тоже отправилась на тихую охоту.

Спустя некоторое время она перестала выходить на связь, поэтому родственники сразу обратились к экстренным службам.

На поиски женщины отправились сотрудники полиции и волонтеры, которым удалось обнаружить ее в первом часу ночи.

В Чишминском районе к спасателям МЧС России в девятом часу вечера обратился мужчина, который рассказал, что его отец 1951 года рождения ушел по грибы еще в 11 часов утра и до сих пор не вернулся и не выходит на связь.

5 спасателей на квадрациклах отправились в лес в районе деревни Лентовка Чишминского района.

Спустя 3 часа пропавший мужчина был найден живым в 6 км от ближайшего населенного пункта. От усталости он засыпал и замерзал. Медицинская помощь не потребовалась, поэтому мужчину доставили до дома.

«Скорее всего, итог мог быть плачевный, если бы мужчину не нашли так быстро. Кстати, грибов при нём не было», —сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС России отметили, что отправляясь в лес необходимо всегда помнить о правилах безопасности: иметь при себе запас еды и воды, заряженный телефон, спички, фонарик, свисток и одеваться в яркую одежду.

Фото: ИА "Башинформ".