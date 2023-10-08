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8 Октября , 09:30

В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации

Они  заняты изготовлением деталей для специального оборудования

В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации

У частники боевых действий из столицы  Башкирии используют  3D-принтер для помощи бойцам спецоперации.  Они  заняты изготовлением деталей для специального оборудования, которые  предназначены для коптеров, сбрасывающих боеприпасы.  Об этом – один из репортажей Телеграм-канала военкора от БСТ Ильяса Батыргариева.

Ветераны, помогающие своим землякам, представляют ВОО «Боевое братство». Они говорят, что процесс изготовления отработан и несложен. Труднее найти тех, кто содействует в доставке груза до адресата. Тем не менее всё удаётся.

Снимок - скриншот видео

В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
В Башкирии участники боевых действий используют 3D-принтер для помощи бойцам спецоперации
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"Стерлитамакский рабочий"

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