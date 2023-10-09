Глава сельсовета Башкирии подписал контракт с минобороны для участия в СВО

Вот уже больше года глава сельсовета встречается с односельчанами, которые служат в зоне СВО и занимается сбором и отправкой гуманитарного груза на Донбасс. По словам Радика, однажды , когда он общался с родителями воинов, увидел в их глазах невысказанный вопрос: "А что ты делаешь здесь?". И вот, контракт подписан.

Единственное, о чём переживает мужчина - это пожилые родители, им за 80 лет, и он не хочет рассказывать им, куда уезжает. " Мужчинам, которые сейчас думают о том, подписывать контракт или нет, хочу пожелать победы над самим собой", - сказал Радик при общении с журналистами.

Как мы сообщали ранее, желающие заключить контракт жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на ваши вопросы можно найти на сайте башбат.рф.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: страница главы администрации Таптыковского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан Радика Самигуллина во ВКонтакте.