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9 Октября , 12:30

На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии

Детективный  сериал «Бизон. Дело манекенщицы» стартует 9 октября.

На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии
На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии

В главной роли - Сергей Безруков. Для жителей Башкирии фильм особенно примечателен тем, что часть сериала  снималась на карьерах Учалинского ГОКа, а в массовке принимали участие горняки этого  предприятия. Съемки проходили в марте этого года. 

Описанные в сериале события  происходят  по сценарию в 1970-е годы. Принципиальному  следователю МУРа Кириллу Бессонову (Сергею Безрукову) предстоит расследовать дело, связанное с убийством манекенщицы Милы Никаноровой.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Руслан Гилязетдинов/vk.com.

 

На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии
На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии
На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии
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"Стерлитамакский рабочий"

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