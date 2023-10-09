На Первом канале состоится премьера сериала с Сергеем Безруковым, который снимали в Башкирии

В главной роли - Сергей Безруков. Для жителей Башкирии фильм особенно примечателен тем, что часть сериала снималась на карьерах Учалинского ГОКа, а в массовке принимали участие горняки этого предприятия. Съемки проходили в марте этого года.

Описанные в сериале события происходят по сценарию в 1970-е годы. Принципиальному следователю МУРа Кириллу Бессонову (Сергею Безрукову) предстоит расследовать дело, связанное с убийством манекенщицы Милы Никаноровой.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Руслан Гилязетдинов/vk.com.