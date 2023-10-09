В Стерлитамаке прошла отправка военных по контракту для службы в СВО

- Вы приняли мужественный поступок, удачи вам. Я каждому из вас жму руку. Самое главное, чтобы вы в целости и сохранности вернулись домой. Обязательно звоните родным! – обратился к добровольцам военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров.

— Мы знаем, на сколько сейчас обостренная ситуация в мире. Если не мы, то на фронт отправятся наши дети. Это наш долг. Я десантник. Я служил в Рязанском военно-командном училище, соответственно, там мы постоянно обучались. Там и научили, что в такое время нужно защищать и помогать своей Родине. Победа будет за нами, Россия вперед! – пояснил свой поступок один из контрактников 32-летний Александр.

Но кроме мужчин в этот раз в ряду добровольцев были и женщины, которые в шутку себя называют настоящей цветочной поляной: Айгуль (48 лет), Гульназ (48 лет) и Роза (43 года).

Двое из них отправляются в красную зону, чтобы оказывать медицинскую помощь бойцам. Роза предпочла не оглашать свое место предстоящей службы.

— Я работала водителем погрузчика на БСК. Я согласная с фразой, что есть такая профессия Родину защищать. Я патриот. Хочу помочь своей стране. Вот такой я человек. Я еще в прошлом году в мае хотела уйти, но по семейным обстоятельствам я не смогла. Потом я записалась в военкомат в марте этого года. Мне сказали, что женщин не берут, но каждый месяц я сюда приходила. Сегодня меня провожает мой супруг. Семья, конечно, не хотела маму отпускать, но это мой долг. Хочу передать большой привет моим девчонкам с «Эколя», - поделилась Айгуль.

- Мы идем на передовую, чтобы у наших детей было будущее, - добавили женщины.

Напомним, что в Стерлитамаке действует штаб, в котором можно записаться на службу по контракту, по адресу ул. Шафиева, д.15, для получения необходимой информации звонить по номеру 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

Фото Эльвиры Рахимовой.