+5 °С
Дождь
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
11 Октября , 13:11

Между Башкирией и Беларусью до конца года будут сформированы новые предложения о сотрудничестве

Радий Хабиров выразил благодарность премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко за участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Республики.

Между Башкирией и Беларусью до конца года будут сформированы новые предложения о сотрудничестве
Между Башкирией и Беларусью до конца года будут сформированы новые предложения о сотрудничестве

Радий Хабиров выразил благодарность премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко за участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Республики.

Радий Фаритович рассказал ИА «Башинформ», что создана основа эффективного взаимодействия бизнеса Беларуси и Башкортостана. Речь идёт о совместных проектах, производствах, привлечении инвестиций.

Кроме того, между нашими регионами налажено хорошее сотрудничество. В ближайших планах – рассмотрение новых предложений совместного развития.

По словам Главы Башкортостана, Беларусь для нашей республики является надёжным экономическим партнёром.

Фото: ИА "Башинформ"

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика