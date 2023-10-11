Между Башкирией и Беларусью до конца года будут сформированы новые предложения о сотрудничестве

Радий Хабиров выразил благодарность премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко за участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Республики.

Радий Фаритович рассказал ИА «Башинформ», что создана основа эффективного взаимодействия бизнеса Беларуси и Башкортостана. Речь идёт о совместных проектах, производствах, привлечении инвестиций.

Кроме того, между нашими регионами налажено хорошее сотрудничество. В ближайших планах – рассмотрение новых предложений совместного развития.

По словам Главы Башкортостана, Беларусь для нашей республики является надёжным экономическим партнёром.

Фото: ИА "Башинформ"