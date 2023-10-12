Учитель из Стерлитамака стала лауреатом XXI всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

В этом году учитель русского языка и литературы Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов из Стерлитамака Наталья Астафьева удостоена звания лауреата в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».
Напомним, в прошлом году Наталья Николаевна также принимала участие в конкурсе вместе со своим учеником Владимиром Михайловым, который стал победителем в номинации "Жил-был амурский тигр. Пишу сказку".
Источник: ИА "Башинформ"
Фото из архива Н.Н. Астафьевой.