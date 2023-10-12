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12 Октября , 20:13

Учитель из Стерлитамака стала лауреатом XXI всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Этот ежегодный конкурс  проводится по различным номинациям, ученики при этом должны написать сочинение в форме письма, а учителя — представить  свои методические разработки проведения урока написания письма. 

Учитель из Стерлитамака стала лауреатом XXI всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Учитель из Стерлитамака стала лауреатом XXI всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

В этом году  учитель русского языка и литературы Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов из Стерлитамака Наталья Астафьева удостоена звания лауреата в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Напомним, в  прошлом году Наталья Николаевна также принимала участие в конкурсе вместе со своим учеником  Владимиром Михайловым, который стал победителем в номинации "Жил-был амурский тигр. Пишу сказку".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото из архива Н.Н. Астафьевой.

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