Учитель из Стерлитамака стала лауреатом XXI всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

В этом году учитель русского языка и литературы Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов из Стерлитамака Наталья Астафьева удостоена звания лауреата в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Напомним, в прошлом году Наталья Николаевна также принимала участие в конкурсе вместе со своим учеником Владимиром Михайловым, который стал победителем в номинации "Жил-был амурский тигр. Пишу сказку".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото из архива Н.Н. Астафьевой.