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12 Октября , 18:53

В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО

Об этом рассказал в социальных сетях глава администрации города Рустем Газизов:

В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО

"Готовимся к отправке очередного гуманитарного конвоя нашим ребятам в зону специальной военной операции. На фото только часть тактического специального оборудования, которое закупили, автомобили.

На базе ещё несколько тонн гуманитарной помощи ожидают погрузки. Благодаря общим усилиям и помощи наших предприятий, ветеранских организаций, мы отправляем уже восьмой гумконвой со всем самым необходимым, о чем нам сообщают земляки, - дроны и антидроновые ружья, тепловизоры, генераторы, рации, бензопилы. Всегда получается внушительный объем отправки, развозим все по полкам, в которых служат наши ребята".

В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО
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"Стерлитамакский рабочий"

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