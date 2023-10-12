В Стерлитамаке готовят к отправке очередной гуманитарный конвой в зону СВО

"Готовимся к отправке очередного гуманитарного конвоя нашим ребятам в зону специальной военной операции. На фото только часть тактического специального оборудования, которое закупили, автомобили.



На базе ещё несколько тонн гуманитарной помощи ожидают погрузки. Благодаря общим усилиям и помощи наших предприятий, ветеранских организаций, мы отправляем уже восьмой гумконвой со всем самым необходимым, о чем нам сообщают земляки, - дроны и антидроновые ружья, тепловизоры, генераторы, рации, бензопилы. Всегда получается внушительный объем отправки, развозим все по полкам, в которых служат наши ребята".