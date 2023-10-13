Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания

"Цель нашего визита – посмотреть, как работают пищеблоки, как и чем кормят наших детей", - написал в социальных сетях мэр Стерлитамака. Проверялись условия хранения продукции, её ассортимент, посуда, приготовление блюд. Оцениливалась работа школьных буфетов.



"В целом неплохо, сами блюда вкусные, горячие", - таков основной итог проверки. Но есть и замечания. Требуется более эстетичное содержание кухни, обновление оборудования и сервировочных приборов. Более современным должен быть подход к оформлению буфетов.

Источник: страница "Вконтакте" Рустема Газизова