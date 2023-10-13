+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
13 Октября , 09:51

Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания

Проверка прошла  в школах №4, 16, башкирском лицее-интернате №3 и в лицее №12.

Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания

"Цель нашего визита – посмотреть, как работают пищеблоки, как и чем кормят наших детей", - написал в социальных сетях мэр Стерлитамака.  Проверялись  условия хранения продукции, её ассортимент, посуда, приготовление блюд. Оцениливалась  работа школьных буфетов.

"В целом неплохо, сами блюда вкусные, горячие", - таков основной итог проверки.  Но есть и замечания.  Требуется  более эстетичное содержание кухни,  обновление оборудования и сервировочных приборов. Более современным должен быть подход к оформлению буфетов.

Источник: страница "Вконтакте" Рустема Газизова

Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Глава администрации Рустем Газизов проверил качество школьного питания
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика