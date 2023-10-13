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13 Октября , 09:59

В Башкирии определили вектор развития внутреннего туризма

Ежегодно в Башкирии активнее развивается внутренний туризм и растет количество приезжих туристов.Как сообщает ИА «Башинформ», за период 2022 года в регион совершили около 2,1 млн поездок. За 8 месяцев текущего года этот показатель достиг 1,7 млн поездок, то есть на 31,2 % больше, чем за январь – август прошлого года. По этому же показателю Башкирия на данный момент является вторым регионом в Приволжском федеральном округе и 12-е в Российской Федерации.

В Башкирии определили вектор развития внутреннего туризма
В Башкирии определили вектор развития внутреннего туризма

Кроме этого, в республике вырос объем платных услуг, оказанных населению — 10,6 млрд рублей за восемь месяцев 2023 года (+19,1 процента к январю — августу 2022-го), или третье место в ПФО и 14-е в целом по стране.

По словам экспертов, туризм в Башкирии – это не только природные достопримечательности, важную роль в его развитии также играет создание достойной инфраструктуры. В этом направлении сейчас в республике и работают.

Одним из успешных проектов в сфере туризма является проект «Башкирское долголетие. Туризм», благодаря которому тысячи пожилых людей получили возможность посетить не только красоты родной республики, но в том числе Беларусь, Абхазию. В проекте участвовало 18, 5 тысяч пожилых людей, до конца года к ним смогут присоединиться еще 1, 5 тысячи человек. Всего на организацию однодневных поездок из бюджета Башкирии было выделено 48 млн. рублей.

Всего с государственной поддержкой в регионе будет реализовано 150 инвестиционных проектов в 36 городах и районах на общую сумму 3,79 млрд рублей. Из них 2,29 млрд рублей — собственные средства победителей конкурсов (инвесторов).
В отдельных районах Башкирии развивают гостиничный бизнес, открывая современные и уютные глэмпинги, которые можно встретить на территории Нуримановского, Белорецкого, Бурзянского, Баймакского районов, Уфы, Ишимбайского, Абзелиловского, Гафурийского и Караидельского районов.

Фото: ИА "Башинформ".

 

 

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