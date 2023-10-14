В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"

Участниками состязаний в этом году стали 2526 спортсменов в личных и командных дисциплинах, приехавших из 42 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, и 15 стран мира: Грузия, Индия, Турция, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Куба, Тунис, Молдова, Туркменистан, Киргизия и другие.

- Все победы мы посвящаем нашим ребятам, которые сегодня выполняют боевые задачи на территории Донбасса и тем, кто не вернулся с поля боя. Они отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить, работать, учиться и, конечно, заниматься спортом, - подчеркнул заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.

Фото Эльвиры Рахимовой.