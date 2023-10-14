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14 Октября , 18:29

В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"

Сегодня, 14 октября, во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» состоялась торжественная церемония открытия IX Международных соревнований по всестилевому каратэ "EurAsiaCup". Соревнования проходят под эгидой Российского союза боевых искусств, Федерации всестилевого карате России при поддержке Республики Башкортостан, администрации города Стерлитамака и генерального спонсора АО "БСК".

В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"

Участниками состязаний в этом году стали 2526 спортсменов в личных и командных дисциплинах, приехавших из 42 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области, и 15 стран мира: Грузия, Индия, Турция, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Куба, Тунис, Молдова, Туркменистан, Киргизия и другие.

- Все победы мы посвящаем нашим ребятам, которые сегодня выполняют боевые задачи на территории Донбасса и тем, кто не вернулся с поля боя. Они отдали свою жизнь, чтобы мы могли жить, работать, учиться и, конечно, заниматься спортом, - подчеркнул заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
В Стерлитамаке проходят IX Международные соревнования по всестилевому каратэ "EurAsiaCup"
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"Стерлитамакский рабочий"

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