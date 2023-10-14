+8 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
14 Октября , 09:19

Жертва нападения медведя в центре села Ишимбайского района рассказала подробности происшествия

Пострадавшую зовут Татьяна Могильникова.

Жертва нападения медведя в центре села Ишимбайского района рассказала подробности происшествия
Жертва нападения медведя в центре села Ишимбайского района рассказала подробности происшествия

Напомним, ЧП случилось в селе Петровском. Интервью у попавшей в больницу жительницы села взяла корреспондент Ишимбайского телевидения. Татьяна рассказала, что нападение произошло утром, когда она шла на работу. Агрессивная медведица нанесла женщине два удара лапой по голове и руке. 

К счастью, от более тяжелых травм Татьяну спасли сотрудники газовой службы, которые увидели  медведицу и трех медвежат по камерам видеонаблюдения. Мужчины стали кричать и кидать камни, зверя удалось отогнать. 

Медведицу пришлось застрелить. Это сделали прибывшие на место охотоведы. Медвежат поместили  в приют. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: социальные сети.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика