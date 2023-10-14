Жертва нападения медведя в центре села Ишимбайского района рассказала подробности происшествия

Напомним, ЧП случилось в селе Петровском. Интервью у попавшей в больницу жительницы села взяла корреспондент Ишимбайского телевидения. Татьяна рассказала, что нападение произошло утром, когда она шла на работу. Агрессивная медведица нанесла женщине два удара лапой по голове и руке.

К счастью, от более тяжелых травм Татьяну спасли сотрудники газовой службы, которые увидели медведицу и трех медвежат по камерам видеонаблюдения. Мужчины стали кричать и кидать камни, зверя удалось отогнать.

Медведицу пришлось застрелить. Это сделали прибывшие на место охотоведы. Медвежат поместили в приют.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: социальные сети.