+10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Октября , 12:32

Глава Республики Башкортостан подписал указ о награждении бойца из Стерлитамака

Орденом Шаймуратова награждён воин спецоперации, приехавший в отпуск на родину.

Глава Республики Башкортостан подписал указ о награждении бойца из Стерлитамака
Глава Республики Башкортостан подписал указ о награждении бойца из Стерлитамака

Орденом Шаймуратова награждён боец, приехавший в отпуск на родину. Об этом сообщает на своей странице ВК администрация города. Орден вручил военком по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району   Рустам Гаданович Кантимиров.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика