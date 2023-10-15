Глава Республики Башкортостан подписал указ о награждении бойца из Стерлитамака
Орденом Шаймуратова награждён воин спецоперации, приехавший в отпуск на родину.
Глава Республики Башкортостан подписал указ о награждении бойца из Стерлитамака
Орденом Шаймуратова награждён боец, приехавший в отпуск на родину. Об этом сообщает на своей странице ВК администрация города. Орден вручил военком по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Рустам Гаданович Кантимиров.
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