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15 Октября , 18:09

В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»

Он – учёный-социолог и воин спецоперации с позывным  «Уршак»

В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»

Ильгиз Султанмуратов – уроженец  Стерлитамака, окончил Баш ГУ,  получал стипендию Президента республики, стал кандидатом социологических наук, побеждал в грантовом конкурсе для молодых учёных.

В прошлом  году перспективный учёный добровольно отправился на фронт. Ему принадлежит инициатива набора бойцов в отряд «Ватан». И сам он вступил в это подразделение.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Султанмуратов  сказал, что его участие в спецоперации – здравомыслящее решение гражданина,  правильно оценивающего ситуацию в государстве и за его пределами.

О вражеских обстрелах он знает не понаслышке, никогда не забудет о  бронебойных пулях, рикошетом ушедших от его  трофейной бронеплиты. Не забудет и о  том, как сами чуть не погибли, вытаскивая под обстрелом погибшего товарища.

Ильгиз Султанмуратов  награждён орденом Шаймуратова.

В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»
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