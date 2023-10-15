В Башкирии об уроженце Стерлитамака Ильгизе Султанмуратове рассказали в проекте ЦУР и БСТ «Повод гордиться»

Ильгиз Султанмуратов – уроженец Стерлитамака, окончил Баш ГУ, получал стипендию Президента республики, стал кандидатом социологических наук, побеждал в грантовом конкурсе для молодых учёных.

В прошлом году перспективный учёный добровольно отправился на фронт. Ему принадлежит инициатива набора бойцов в отряд «Ватан». И сам он вступил в это подразделение.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Султанмуратов сказал, что его участие в спецоперации – здравомыслящее решение гражданина, правильно оценивающего ситуацию в государстве и за его пределами.

О вражеских обстрелах он знает не понаслышке, никогда не забудет о бронебойных пулях, рикошетом ушедших от его трофейной бронеплиты. Не забудет и о том, как сами чуть не погибли, вытаскивая под обстрелом погибшего товарища.

Ильгиз Султанмуратов награждён орденом Шаймуратова.