В Стерлитамаке стартовал осенний призыв на срочную службу

Перед тем, как войти в военный комиссариат, по традиции новобранцы проводили время с родными, слушали ценные наставления родителей и ободряющие слова друзей. Вокруг чувствовались волнение и понимание о предстоящей разлуке.

Срочника Дмитрия Стагниченко приехала проводить мама Галина, которая по понятным причинам очень переживает за сына. По признанию самого парня, волнение присутствует и у него самого.

- Я закончил Салаватский медицинский колледж, по специальности «Лечебное дело». Буду работать фельдшером в скорой помощи. Волнение, конечно, есть, так как неизвестно куда тебя распределят, но армию надо пройти, а после этого уже самостоятельно двигаться по жизни. Планирую, если за год ничего не изменится, после службы переехать от родителей, начать жить самостоятельно в Уфе и работать по профессии, - поделился Дмитрий.

С напутственной речью к призывникам обратился военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустам Кантимиров.

- Товарищи призывники с этого момента вы призваны в Вооруженные силы Российской Федерации. Сегодня же вас поставят на довольствие, переоденут в военную форму одежду, на сборных пунктах обеспечат трехразовым питанием. По прибытии в часть обязательно позвоните своим родителям. От имени военного комиссариата желаю вам успешной службы, чтобы уже через год вы вернулись домой к родителям живыми и здоровыми, - сказал он.

Перед отправкой для ребят с песней «Россия моя» выступила Татьяна Салимгареева.

А вскоре призывникам предстоит принять присягу и стать настоящими военнослужащими Российской армии. Желаем всем новобранцам отличной службы!

Фото Эльвиры Рахимовой.