Житель Башкирии продал бизнес ради спасения диких животных

Он основал центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Сначала на содержание центра хватало средств, вырученных с продажи бизнеса. Когда эти средства закончились, Дмитрий открыл первое в городе зоотакси. А также начал предоставлять платно ветеринарные услуги.

Когда обитателей центра стало много, и появились питомцы, занесённые в Красную книгу РФ, Дмитрий решил узаконить работу.

Название центра «Пин и Пуф» придумали в память о первых питомцах, которые уже ушли из жизни. Кролик Пин и морская свинка Пуф попали в центр в тяжелом состоянии и их выходили.

Подбитые, подстреленные, измученные хулиганами, переломанные, отравившиеся -такими попадают сюда подопечные.

К настоящему времени через центр, по подсчетам сотрудников, прошло более 300 видов животных и птиц.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото из личного архива Дмитрия Стрельникова.